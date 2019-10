Paljas Porgand viljakusmonitori skandaalist: mina olen vastutav nende seksuaalvahekorra eest? 

Esmaspäeva õhtul eetris olnud „Laser“ käistles ühe teemana blogija Paljas Porgandi poolt reklaamitud viljakusmonitori Daysyt ja selle usaldusväärsust. Saade väidab, et monitor valetab ja blogija eksitab lugejaid. „Laser“ väidab , et seetõttu on aga palju naised soovimatult rasestunud ning blogija oleks justkui vallandanud beebibuumi.

„Väga imestamapanev oli ka fakt, et Marii (Karell – toim.) võttis ühendust ka kodumaiste blogijatega, et paluda neil seda saatelõiku oma sotsiaalmeedias kommenteerida, et rohkem vaatajaid tõmmata (saadetud sõnumi kuvatõmmis galeriis). Kahju, et mõni blogija kohe kaasa kaagutaski, kuid tänuväärne kummardus Mallukale, kes nägi, kui madal ja ebaeetiline antud tegevus sellise saatejuhi poolt on, ning otsustas oma sotsiaalmeedias hoopis saadud kirja koos omapoolse terava kommentaariga jagada,“ on blogija saatemeeskonnas pettunud.

Kasutajakogemusest rääkinud Kerli lugu on samuti Taimre sõnul hoopis teistsugune, kui saates tunduda võis. „Abielus 24-aastane naine (mitte nii noor, nagu saates paistis ja mulje jäeti), kes on Daysyt juba pikemalt kasutanud, läks saatesse, et astuda üles Daysy pooltargumentidega. Ta on positiivse kasutajakogemusega naine, kes pole kordagi Daysy kasutamise vältel rasestunud ning on õnnelik, et tänu mulle seadeldise avastas,“ räägib Merilin.

„Võtsin temaga ühendust, et uurida, kas ta jäi rasedaks, nagu saates mulje jäeti, ning ka tema polnud saate lõpptulemusega rahul. Ta sõbradki kirjutasid talle šokeeritult, et kas naine ootab last või on pidanud aborti tegema. Kerli tunnistas, et rääkis oma positiivsest kogemusest, millest ühtegi lõiku saatesse ei jäetud,“ on naine hämmingus, et Kerlist jäeti mulje, nagu oleks tegemist noorukiga, kes on tulnud kaebama. „Üldse on uskumatu süüdistada mind naiste rasestumises, nagu mina oleksin vastutav nende korrapäraste mõõtmiste ja seksuaalvahekorra eest!“

Blogijal on kahju, et saatejuht Marii Karell ei uurinud naistearstilt , kuidas need noored, kes on Daysy „tõttu“ rasestunud, siis rasedaks jäid. „Kas nad mõõtsid regulaarselt õigel ajal? Kas nad kasutasid rasestumisohtlikel päevadel kaitsevahendeid? Kas nende tsükkel oli regulaarne? Usun, et naistearst ise samamoodi pole söandanud seda patsientidelt uurida. Mulle tuli jälgijatelt tagasiside, et Hedda Lippus on üldse väga suur antibeebipillide pooldaja,“ selgitab blogija.

Usaldusväärsuse protsenti ja statistikaid naine enda sõnul vassinud ei ole – ta on lähtunud otseselt uuringutest, mis on ka avalikult kättesaadavad ning ta on neile ka oma blogis viidanud. „Lisaks ei ole ma kellelegi Daysy’t peale sundinud. Olen jaganud vaid oma kogemust ja rääkinud antibeebipillide käes vaevlevatele naistele, et on ka teisi võimalusi,“ kaitseb Paljas Porgand ennast.