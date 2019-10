VIDEO | „Eesti laulul“ tuhandeid šokeerinud Evestus avaldas tulevalt albumilt uue loo 

"Kui "Eesti laulul" esitatud "Welcome To My World" oli pigem kerge meelelahutuslik iroonia tänapäeva maailma ja inimkonna saavutuste kulul, siis uus lugu ja video lõikab maailma meie silme all pooleks, tuues lagedale kõik jubeda, millega me enesele märkamatult hakkama oleme saanud," kommenteerib Evestus.

Lugu on pärit Evestuse teiselt täispikalt albumilt "All Goes Black", mis ilmub järgmise aasta veebruaris. Siiani on albumilt avaldatud lood "Everything in Here" ja "Watch You Leave".