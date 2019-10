Palju õnne! Teleajakirjanik Roald Johannson saab aasta lõpus teise lapse 

Roaldi sõnul on ka peagi suureks õeks saaval Dora küll alles väike, kuid vanemad üritavad teda moraalselt nii palju ette valmistada kui võimalik. „Meil esimene laps sai 2-aastaseks septembri alguses ja eks ta selline pisike on veel, aga loodan, et tal on ka selline mõnus ootusärevus sees, et saab endale väikse õe,“ sõnas Roald.