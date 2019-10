Nicole Kidman: mu lapsed valisid minu asemel saientoloogia 

"Emadus on teekond," ütleb näitlejanna The Suni intervjuus. Nicole'i sõnul tuleb iga ema elus ette tõuse ja mõõnu, olgu lapsed omad või adopteeritud. Lapsendatud olid ka Isabella ja Connor. "Laps vajab armastust," toonitab Kidman. "Nemad langetasid otsuse olla saientoloogid. Meie kui lapsevanema ülesanne on pakkuda alati tingimusteta armastust."