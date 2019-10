Pinki, Shakira ja teiste staaride laululooja suri vaid 43aastaselt 

Grammy nominendiks esitatud Busbee (õige nimi Michael James Ryan), kes oli Pinki hiti "Try", Maren Morrise pala "My Church" ning Keith Urbani ja Carrie Underwoodi dueti "The Fighter" üks kaasautoreid, kannatas ajakirja Variety teatel ajukasvaja all. Temast jäävad maha abikaasa ja kolm last.