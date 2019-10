Ricky Martin ja tema mees saavad neljanda lapse 

"Mu pere on siin. Mu abikaasa Jwan, ma armastan sind, mu imekaunid kaksikud Valentino ja Matteo, nemad on samuti siin, ma armastan teid kogu südamest," vahendab New York Post staari tänukõnet. "Te annate mulle jõudu, te innustate mind iga päev, te hoiate mind õigel kursil ja te olete vapustavad kutid. Te olete vapustavad. Ma armastan teid."

Ricky lisas, et tema tütretirts Lucia on koos vanaemaga kodus. "Kuid ka tema on mu elu valguskiir. Ja muuseas, ma pean teatama, et me oleme rasedad. Me oleme lapseootel."