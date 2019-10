Noortebändi poolfinalist Mad Morality: tänapäevane rokkar ei pea olema karvane ja diislihaisuga mees 

Kuigi Mad Morality noodid kõlavad karmilt, on meeste individuaalne muusikamaitse väga erinev. Nii toob Robin enda muusikaliseks eeskujuks välja helilooja Arvo Pärdi ning Karli kodumaiseks lemmikuks on dirigent ja helilooja Pärt Uusberg.

Muusikast jääb sõltuvusse

"Tänapäeva rokkarid ei ole enam sõltuvuses kokaiinist ja alkoholist. Nad on sõltuvuses just sellest samast dopamiinist, mille nad saavad läbi muusika ja loome," leiab Karl. "See, mida me teeme, on puhas rõõm. Kui hakkame muusikat looma, siis on see kui probleemi lahkamine – kui asjad hakkavad paika loksuma, tekitab see dopamiinilaksu ja rahulolutunde," kirjeldab Karl. "Kui sa sellisest asjast sõltuvuses oled, siis see pakub mõnutunnet."

Noortebändi poolfinalistil on erinevalt paljudest teistest kaasvõistlejatest ette näidata kontod nii striimimiskeskkonnas Spotify, kus bändi lauludel on kuulajaid ligi 40st riigist, ning Youtube´i keskkonnas, kuhu nad on videoid lisanud. "Eelkõige teeme muusikat iseendale ja saame sellest mingi naudingu," ütleb Karl.

Robin aga sõnab, et kuigi bänd on aastatega arenenud ja üksteise tugevusi ja nõrkusi teatakse hästi, on teatud mõttes nii isegi raskem muusikat luua. "Mida targemaks sa saad, seda lollimana end tunned," naerab Robin. "Kui oskused on edasi arenenud, siis tahad teha aina paremini ja ambitsioonikamalt." Selline olukord võib mehe sõnul aga viia kergelt ülemõtlemiseni, mis aga loometööd võib sootuks pärssida.

Järgmine siht – täispikk album

"Nelja lauluga ei purjeta kaugele," ütleb Karl otsekoheselt. "Teha paar lugu ära, et need kuskil striimimiskeskkonnas oleks? Keegi ei vaata neid," on ta kindel. Seega on Mad Morality võtnud eesmärgiks lähitulevikus välja anda täispikk album.