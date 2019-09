Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas vanasti neiud ennast abiellu pakkusid 

Eesti neiud võisid aga vanal ajal endid ise kolm korda aastas kirikumäel poistele pakkuda, iga kord kolm pühapäeva järgemööda, teab Kruusberg. Selleks läinud tüdrukud kirikumäele, tühi noatupp vööl, ja loitsinud: „Tupele! Tupele, noored mehed! Kui on väits, siis väänge sisse!“ Eks poisid siis proovisid, kas nende väits kõlbab või mitte – vastumeelse noormehe väitse olla tüdruk tupest välja tõmmanud ja maha visanud. Kuid enamasti käinud ennast sedasi välja pakkumas ainult ulakad tüdrukud. Nii pole siis ka kindel, et neiud viimases mehelesaamise hädas tühja noatupega kirikumäel luusisid sobivat abikaasat otsides või koguni see, et protestisid tavakombe vastu, mis ainult noormeestele kosimisõiguse andis...