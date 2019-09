Inimesed Tõnis Mägi: „Filmimise periood oli viis aastat, tüdrukud jõudsid selle ajaga suureks kasvada.“ Aigi Viira , täna, 00:01 Jaga: M

VAIKUS VALGUSES: Tõnis Mägi usub, et dokumentaalfilmiga „Tõnis Mägi. Vaikus valguses“ on tema olemusele viimaks pihta saadud. Foto: Luxfilm

„Ses filmis on mitmeid hetki, kus režissöör Priit Pääsuke on tabanud selle närvi pihta, mis on tõde,“ kõneleb muusik Tõnis Mägi tõsielufilmist „Tõnis Mägi. Vaikus valguses“. „Filmis pole ühtegi kohta, kus oleks mängitud. Tegelikult ka. See kõik on hästi aus ja ehe. Hetked, kus me perega koos oleme. Rõõmuhetked. Hetked, mida tavaliselt ei saa kätte, sest need jäävad tabamatuks.“ Selles filmis on need tabamatud hetked tabatud ja liikuva pildi sisse pandud.