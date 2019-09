TTVst täna lahkuma pidanud Kristiina Võsu: "Sain küll koondamisteate, aga mina täna jooma ei hakka!" 

"Mind kutsuti täna kohvile. Öeldi, et on üks hea ja üks halb uudis. Südames lootsin, et pakuvad mingit alternatiivi, aga kahjuks ootas mind ees koondamisteade," räägib Kristiina. "Hea uudis oli see, et anti preemiat."

"Kummaline oli seegi, et kui olin koondamisteate kätte saanud ja puhkeruumi suundusin, siis tuli TTV ekraanilt just minu saade. Isegi pisut kurbnaljakas oli seda vaadata ja meenutada, et olen ju majas töötanud selle loomisaja algusest, kaheksa pikka aastat!"

"Ütlen ausalt, et see on olnud parim töökoht, mis mul üldse on olnud. Siiralt! Väga toredate inimestega olen saanud seda teed käia. On olnud loomulikult ka pingelisemaid perioode, aga oli mis oli. Ma ei mäleta päeva, kui oleksin mossis moega tööle läinud. Rõõmsa tujuga läksin ja rõõmsalt sealt ka lahkun!"

Kristiina käis möödunud nädalavahetusel koos kaasaga Mürka viimast lahingut vaatamas Foto: Erakogu