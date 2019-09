Leivakastist tulid lagedale haruldased The Beatlesi salvestised 

BBC Newsi teatel on haruldaste intervjuukaadrite väärtus 10 000 naelsterlingit. Oksjonifirma Omega Auctions esindaja Paul Fairweather nimetab leidu suurepäraseks. Ansambli liikmeid võib näha ajakirjanikuga nalja viskamas. John väidab, et Paulil on Swanseas viis last, ning Ringo lõmpsib, et nende järgmine film on vestern. Teine filmikatkend on pärit 1967. aastast ning sellel on lisaks biitlitele vaimne guru Maharishi Mahesh Yogi. Lennon ütleb klipis: "Muidugi pole see mingi ususekt ja kui me seda tõsiselt ei võtaks, poleks me siin."