Endine lapstäht demonstreerib võigast näotätoveeringut 

Carteri vanem vend Nick (tuntud ansamblist Backstreet Boys) ja kaksikõde Angel nõudsid, et kohus kehtestaks Aaronile nende ja teiste pereliikmete suhtes lähenemiskeelu. Nende sõnul on Aaron tunnistanud, et tahab tappa Nicki rasedat naist Laurenit ja veel sündimata last.