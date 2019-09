Inimesed FOTOD | Grete Paia auto sõideti parklas puruks: kohale jõudes vaatasin, et miks mu auto võpsikus on Katharina Toomemets , täna, 14:04 Jaga: M

Grete Paia Foto: Erlend Štaub

„Läksin Tabasalu matkarajale jalutama – ilus sügisilm, mõtlesin, et naudin enne, kui nädalate kaupa vihma sadama hakkab. Tunni ja 15 minuti pärast läksin parklasse tagasi ja vaatasin, et miks mu auto kuskil võpsikus, põhimõtteliselt puu otsa sõitnud, on, et ma ju ei parkinud seda niimoodi,“ meenutab lauljatar Grete Paia pühapäevaõhtust ehmatust, kui avastas, et tema auto on puruks sõidetud.