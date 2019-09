Olivia Newton-John kannatab kohutavate valude all 

71aastasel "Grease'i" tähel on kaks korda varem õnnestunud arstide abiga rinnavähk võita, kuid kaks aastat tagasi leiti siirded seljast. Kuigi Olivia on näidanud avalikkuse ees vaprat ja säravat nägu, tunnistab ta nüüd Gayle Kingi intervjuus, et valud võivad olla hirmsad. "Sellised valud, et nutad. Pisarateni viivad valud."

Olivia püüab surmast mitte mõelda, kuid tema sõnul tuleb seda ikkagi teha. "See käib ju elu juurde [...] Kuid ma püüan mediteerida ja rahulik olla ja ma tean, et kõik, keda ma armastan, on seal [teistpoolsuses] olemas, nii et on, mida oodata."