TRAAGIKA: Snoop Doggi pojapoeg elas vaid kümnepäevaseks 

„Me vist kõik jätsime suurima õppetunni kahe silma vahele. Mu poeg tegi kümne päevaga siin maa peale kõik, mis tal vaja teha oli. Ta on nüüd järgmisele astmele läinud ja jätkab oma tööd,“ kirjutas Snoopi 25-aastane poeg. „Ta suri mu käte vahel ning see energiapuhang ei lahku minust eales. Kai tahab, et te kõik teaksite: tal läheb suurepäraselt ning ta tahab jätkuvalt innustada neid, kelles napib valgust.“

Snoopi poeg kinnitab, et tema elukaaslane Soraya on Kai surmaga leppinud. Nende päevadesse toob õnneks päikest aasta ja ühekuune tütar Elleven. "Mulle tundub täiesti loogiline, miks kahele vaimsele, armastavale ja tervendavale inimesele nagu mina ja Soraya kingiti Kai-sugune ingel, ning nüüd me kasutame tema energiat selleks, et kasvatada Elevenist meie kõigi jaoks parim inimene, kes ta olla saab."