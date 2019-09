PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 30. september 

Kui sa asjad korralikult läbi mõtled ja täpselt õigel hetkel tegutsed, õnnestub sõlmida tulutoov leping. Vaja on olla väga täpne ja tähelepanelik, viibida õigel ajal õiges kohas.

Uute oskuste omandamine ning kogemuste saamine tuleb igati kasuks. Seejuures on oluline siiski mitte liiga uljaks minna, üle pingutades on oht näpud ära kõrvetada.

Tekib mitmeid ahvatlevaid võimalusi ja sul on tahtmine neist kõigist kinni haarata. Pead õigel hetkel aru saama, et see pole võimalik, ja tegema parima valiku.