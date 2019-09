Piilu sisse! Evelin Samuel-Randvere müüb kodu 

Evelin ja tema abikaasa Johan on müüki pannud Nõmmel asuva neljatoalise korteri, mille suuruseks 93,9 ruutmeetrit. Hinnaks 214 000 eurot.



"Kolme magamistoa ja kahe rõduga korter asub teisel korrusel, aknad on kolmes ilmakaares, ühed maja õuele ning teised rahulikku parkmetsa, kus lisaks lindudele ja siilidele elavad koguni metsjänesed," seisab kuulutuses. Lisaks on majas üldkasutatav saun ning maja asub lukustatud aiaga krundil, kus on ka mänguplats ja parkla. Vaata korteri kuulutust SIIT.