Britney Spearsi vaimne seis on endiselt räbal? 

37aastane lauljatar seletab Instagramis, et on tegutsenud meelelahutustööstuses kaheksandast eluaastast saadik. "Vahel on hea seisatada ja järele mõelda!!! Igatsen teid kõiki ... Mul on tõesti maailma parimad fäninid!!!" kuulutas Britney hüüumärkidega üle külvatud postituses.