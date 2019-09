PIDU! „PUUDUTA MIND“ saab 100! Tule avalikule salvestusele! 

Teeme selgeks, kas selgeltnägemine on olemas või mitte. Kes on vaimne teejuht? Ja kuidas selle auraga lood on?



Publik saab vestlust omalt poolt küsimustega suunata.



Esimesi saabujaid ootavad üllatused! Piletit ei ole!



Olete kõik palavalt oodatud!

Kohtumiseni Loitsukelleris.



PS! Saade ise tuleb Õhtulehe veebis ning Facebooki-lehel eetrisse 10. oktoobril kell 18.