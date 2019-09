Tõnu Talimaa ja Tiit Trofimovi tähelepanekuid: mehed hakkavad tihtilugu ärkama siis, kui naine ära läheb 

Viimasel ajal on tendents meestel see, et võetakse liiga palju korraga ette. Mehed võistlevad omavahel kogu aeg, et olla naabrist parem, et meeldida tervele maailmale, et neist ikka hästi räägitaks. See kõik võtab nii palju energiat, võhma ja ressurssi ära, et päeva lõpuks võib-olla mehed vinguvadki kodus, kui neil ei ole kohta, kus seda stressi välja elada.