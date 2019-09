Kalle Pallingu uus kaaslane on ehtekunstnik Birgit Skolimowski

Palling kinnitas Kroonikale, et oma uue südamedaamiga kohtus ta esmakordselt augustikuus Otepääl toiminud moekunstnik Kristina Viirpalu ja ärimees Even Tudebergi pulmas.

Kalle Instagrami kontolt selgub, et mees on andnud vihjeid tema ja Birgiti suhtes juba kaks nädalat tagasi tehtud postitusega, kui paar Jumindal merevaadet nautimas käis. Kuigi naist neil piltidel pole, on ta naise konto seal ära märkinud. Pildi on meeldivaks märkinud ka Kalle ekskaasa Mai.