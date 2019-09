Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas šotlane Pärnu kohtus surmanuhtlusest pääses 

Brown sai siiski andeks, kui selgus, et ta endast välja läks, kui kuulis, et ta parim sõber on ühe neitsi raskejalgseks teinud. Kuidas Pärnu preilid nii kergemeelselt meestega sängi heidavad! Kui aga sõber otsustas tolle preili naiseks võtta ja koguni Browni kohtukulud tasus, siis šotlane leebus ja kirjutas kohtule: „Tunnistan, et ma kõikide Pärnu prouade ja preilide au ning kuulsust meeletul kombel teotanud olen, mida ma siin sellega tagasi võtan, tühjaks teen ja kõiki kodanikke, prouasid ja preilisid palun mulle seda kristliku armastuse pärast andeks anda. Tänan teid kõigepidi minule elu kinkimise eest ja tahan oma käega kirjutada, et ma seda (kellegi teotamist) enam kunagi ei tee. Ja kui ma siiski peaksin seda veel tegema, siis peab selle minu tõotuse järele kõigis kohtades ja maailma otsas minu peale kohut mõistma.“