Transsooline mees jääb vaatamata võitlusele oma lapse sünnitunnistusel emaks 

Freddy jäi kohtuvõitluses siiski kaotajaks. Kohtu peredivisjoni juht Sir Andrew McFarlane seletas, et tuleb vahet teha lapsevanemastaatusel ja sool. "Nüüdsel ajal on inimesel, kes seaduse silmis on mees, meditsiiniliselt ja seaduslikult võimalik rasedaks jääda ja laps sünnitada. Ehkki selle isiku sugu on "mees", on tema lapsevanemastaatus, mis tuleneb nende bioloogilisest rollist sünnitamisel, "ema"."