Selena Gomez paljastas oma elu hirmsaima hetke 

Gomez rääkis oma kogemustest 13. septembril McLeani haiglas Mcleani auhinda vastu võttes. "Ma arvan, et meile on parem, kui me räägime tõtt, ja minu tõde on järgmine. Eelmisel aastal piinlesin vaimselt ja emotsionaalselt ning polnud suuteline end vaos hoidma. Ma ei suutnud enam naeratada ega normaalset elu elada. Kogu mu valu ja ärevus oleksid minust otsekui korraga üle uhtunud ning see oli mu elu hirmuäratavamaid hetki," vahendab People.

Abi otsinud Gomez sai enda sõnul arstide käest selge diagnoosi. See olnud ühtaegu hirmutav kui ka kergendus. "Sain viimaks teada, miks ma olin pikki aastaid depressiooni ja ärevuse all kannatanud." Selena tundis, et tal on nüüd vahendid haigusega võitlemiseks. Võitlus kestab, kuid ta on enda sõnul praegu palju paremas seisus kui aasta tagasi.