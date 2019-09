Fännid ärevil: Miley Cyrusest on järel vaid luu ja nahk 

26aastane lauljatar teatas augustis, et on oma abikaasast Liam Hemsworthist lahku läinud. Pulmi pidasid nad alles detsembris.

Kohe pärast pommuudise avaldamist tabati Cyrus Itaalas Como järvel amüseerimas oma sõbratari Kaitlynn Carteriga, kes hiljuti oli lahku läinud oma elukaaslasest Brody Jennerist. Noored naised jätsid järgnevail nädalail oma käitumisega mulje, et nad on paar. Nüüdseks aga on Miley ja Kaitlynni romanss läbi.