Mikk Mägi: "Vanamees röövis meilt väga palju aega, higi, pisaraid ning perekonna närve.“ 

„Peategelase ehk siis Vanamehe karakteri mõtlesime Peetriga välja kahe peale,“ meenutab Mikk alguste algust. „Peeter jauras juba kooli ajal kogu aeg vanemehe häälega mingeid jaburaid lugusid, mistõttu hakkas see hääl ka mulle külge. Nii ma siis improviseerisin selle häälega täiesti kogema vasika sünniloo. Hakkasime seda lugu koos Peetriga arendama ning lõpuks vormuski see meie lõputööks ja sai nimeks „Mul šündis laudaš vašikaš“. Paraku hinnati meie tööd kesiselt,“ muigab Mikk. „Ja õigustatult, sest tehniliselt oli see üpris kehvake. Nii loo jutustamise kui ka muusikalise kujunduse mõttes. Õppejõud igatahes käsi plaksutama ei kippunud. Kusjuures lõputöö esitamisel oli isegi tingimus, et filmil ei tohi olla teksti, aga me rikkusime ka seda reeglit. Mis head nahka võiski siis loota! Nii oli meie lõputöö igas mõttes suur läbikukkumine. Õnneks saime siiski diplomid kätte,“ naerab Mikk.