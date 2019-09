Inimesed Jüri Mõis: „Ma tean, jah, et rikkaid inimesi peetakse lollideks.“ Rainer Kerge , täna, 00:01 Jaga: M

Foto: Erki Parnaku

„Väga palju käiakse küsimas sponsorlust ja sageli joonistub küsijate jutust välja mõtteviis: rikkal inimesel on keldrid raha täis, aga ta on lausloll; minu ainus mure on see, kuidas saaks talt vajaliku rahasumma kätte,“ muigab Jüri Mõis, Hansapanga asutaja, endine siseminister ja Tallinna linnapea, praegune investor.