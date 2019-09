Elu Seltsimehed unetud! Thatcheri geen võimaldab elada neljatunnise ööunega Triin Tael , täna, 00:01 Jaga: M

RAUDNE LEEDI: Margaret Thatcher 1976. aasta novembris. Raudne leedi tegutses Ühendkuningriigi peaministrina rekordpika aja: 1979–1990. Foto: AFP/Scanpix

„Uni on nannipunnide jaoks!“ kuulutas legendaarne Briti peaminister Margaret Thatcher, kes juhtis riiki vaid neljatunnise ööunega. Ka Napoleon ei raisanud magamisele aega: ta magas keskööst kella kaheni ning tegi siis hommikul viiest seitsmeni veel ühe uinaku. Teadlased on leidnud, et mõnel inimesel ongi geenivariant, mis võimaldab normaalselt funktsioneerida soovitatust palju vähesema unekogusega. Tagatipuks on neil õnneseentel veel mitmeid kadestusväärseid omadusi!