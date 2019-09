„Rannamaja“ Merylini aktifotod on internetist kadunud: ma ei tahtnud, et keegi minu piltidega rikkaks saaks

Reality-staar vastas Instagramis fännide küsimustele, kellest üks uuris, kas neiu ikka teab, et tema aktifotod internetiavarustes ringlevad. "Muidugi ma tean seda, sest Elu24 tegi sellest juba 2016. aastal loo ja need on alates sellest ajast levinud. Ma ei saa aru, kust see alles nüüd tuli, kus te enne olite?" kommenteeris Nau olukorda.

Nüüd on Merylini fotod aga QOQO veebilehelt kadunud. Kui neiu kuulis, et tema 2016. aastal tehtud paljaste piltide tõttu on veebileht muutunud meeletult menukaks, ei soovinud ta, et keegi tema fotode pealt ratsa rikkaks saaks, kirjutab Kroonika.

"Sain ajakirja toimetajaga kokkuleppele, et võtaks pildid maha. Ma polnud rahul sellega, et keegi peale "Rannamaja" teenib minu koledate piltide pealt," tunnistab Merylin, kes on ka varem sotsiaalmeedias öelnud, et need aktifotod pole tema maitse.