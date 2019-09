KUUM VIDEO | „Rannamaja“ Merylin aktifotodest: kuidas te need alles nüüd avastasite? 

Reality-staar vastas Instagramis fännide küsimustele, kellest üks uuris, kas neiu ikka teab, et tema aktifotod internetiavarustes ringlevad. "Muidugi ma tean seda, sest Elu24 tegi sellest juba 2016. aastal loo ja need on alates sellest ajast levinud. Ma ei saa aru, kust see alles nüüd tuli, kus te enne olite?" kommenteeris Nau olukorda.

"Fotod tehti kolm aastat tagasi, 2016. aasta suvel, mis tähendab, et olin siis veel 22. Tegin seda puhtalt sellepärast, et tahtsin proovida. See oli midagi, mida ma ei olnud kunagi teinud - kogemuse pärast," selgitas Merylin. "Aga pildid tulemusena mulle ei meeldinud, sest need olid koledad. Oleks need teinud tippfotograaf, jagaksin neid isegi Instagramis," lisas ta.