Cardi B langes pildistamisel seksuaalründe ohvriks 

Cardi seletas intervjueerija Angie Martinezile, et fotode tegemisel - väljaande ja piltniku nime ta ei nimeta - hakkas fotograaf talle lähenema. "Tahad sellesse ajakirja pääseda, jah?" nõudnud piltnik ning tõmmanud riista püksist välja. "Olin nii kuradi vihane ... Ja tead, mis on jabur? Rääkisin sellest ajakirja omanikule ja see mees vaatas mulle lihtsalt otsa: "No ja siis?""