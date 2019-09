Kuidas inimesed „sotsialistlikku söögilauda“ mäletavad  

* Erinevatel aegadel olid erinevad asjad defitsiitsed. 50. aastate lõpuni oli suhkur defitsiitne. 1954. aasta valimiste ajal sain osta 0,5 kg suitsuräimi, järelikult neid pidevalt müügil ei olnud. Lihtsam oleks vist kirjutada, mis ei olnud defitsiit, nagu näiteks jahu ja tangained, kuid ka jahust oli 60ndate lõpus selline põud, et alla kolmeaastastele lastele ja seedetrakti haigetele väljastati saia, jahu ja mannat arsti retsepti alusel. Liha ja lihatooted on korduvalt olnud müügil lünklikult, sama kehtib ka koore kohta. Sibul on olnud defitsiitne, vist 70ndate lõpus või 80ndate alguses sai abikaasa sünnipäevakingiks 0,5 kg sibulaid. Muidugi puudusid pidevalt müügilt mitmesugused maitseained ja kohv. Majoneesi võis väga harva mõne purgikese saada.

Loomulikult ostsin toiduaineid ka igaks juhuks, kui õnnestus saada mingit defitsiitset kaupa, mis ei riknenud, näiteks kohvi. Vahel liikus mingi kuuldus, et üks või teine toidukaup kaob peatselt müügilt ja meie, kes me olime juba araks tehtud, tormasime otsekohe ostma. Tean juhust, kus kaastöötaja ostis kokku hulga võid, nii et see tal hiljem riknes.

Stella, s. 1932

* Pulmad 1968. aasta augustis Abrukal: see on ka kõige parem aeg angerjapüügiks, nii et neid oli seal ohtrasti. Samuti tapeti üks lammas ja poest osteti veidi värsket sealihagi. Pool vasikat osteti kolhoosist, millest siis sülti tehti. Linnast oli appi tulnud toitude valmistamiseks paar meie pere tuttavat, kes siis end selles valdkonnas veidi kodusemalt tundsid ja üht-teist tarka oskasid ette võtta. Siin laual juba oli ka kartulisalat, kuid see ei olnud maarahva seas eriti populaarne. Põhiline söök baseerus ikkagi lihatoitudel ja nende lõikudel, samuti kalal ja süldil. Ka olid koogid ja tordid kohviga. Pulmalauad olid õues ja neilt ei puudunud ka viin ning pruuniks kõrvetatud suhkruga tembitud puskar. Samuti oli naistele joomiseks omavalmistatud koduvein.

* Joominguid-sööminguid korraldati Brežnevi ajal igas asutuses. Ka koolidirektorite igakuine nõupidamine, mis toimus kordamööda igas koolis, oli alkohoolsete jookidega. Haridusminister Elsa Gretškina viibimisel Saaremaal oli peolaud rohke alkoholiga ja eriti minister õhutas kõiki jooma. Asutustes tähistati söömingute-joomingutega ametiühingu organiseeritud mitmesuguseid „töövõite“, autasustamisi jms. Pakuti kartulisalatit, rosoljet, kindlasti sülti, hakklihapalle, pikkpoissi, kotlette, marineeritud kala punases ja kooreses kastmes, praadi ja viinereid hapukapsa ja kartuliga. Laual seisid rulaadid, seakõrvad tarretises, hakklihaga täidetud seajalad, pasteediga täidetud munad, täidetud heeringarullid. Lisaks peedi-, kõrvitsa jms salatid ning magustoiduks paks kissell vahukoorega, mitmesugused tarretised, koogid.

Paljudele kontrollidele-inspektoritele korraldati uhke vastuvõtulaud, muidugi ka rohkete alkohoolsete jookidega. Üks niisugune raamatupidamise kontroll rääkis mulle, et need vastuvõtud olid nagu „Saaremaa pulm“.

Urve, s. 1931