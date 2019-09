Eestlane püüab tagurpidi rulluisutamise maailmarekordit: kõige ohtlikum on see, kui keegi ette kukub 

Rulluisukooli looja Tõnis Paalme jõudis koos tiimiga Berliini neljapäeva õhtupoolikul. Ettevalmistused maratoniks said küll alguse juba hulga varem. "Kevadel hakkasid mõtted veerema, et võiksin läbida Berliini maratoni tagurpidi," räägib Tõnis. Sihtkoha valikul oli talle määravaks, et ka esimene rulluiskudel tagurpidi sõidetud maailmarekord, ajaga 1 tund ja 45 minutit, on tehtud Berliini maratonil. See aeg on löödud hiljem 2013. aastal Poolas, kui distants läbiti ühe tunni ja neljakümne minutiga. Tõnise enda isiklik rekord on üks tund ja 23 minutit.