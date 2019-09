Selgeltnägija!? Räppar Metsakutsu ennustas ette Burger Kingi Eestisse tulekut? 

Üks Metsakutsu sõber viskab kommentaarides nalja, et mees tegelikult teadis uudist juba ette, mispeale räppar talle vastas: "Tean, et tänapäeval on keeruline läbi närida, mis on päris ja mis on meile konstrueeritud, sest influencerid ja marketing on meilt röövinud igasuguse siiruse ja kõik tegelevad igapäevaselt muljete jätmise ning imagoloogiaga, aga see värk siin on päris ja ma ei ütleks elusees siin kommentaaris, et on, kui tegelikult ei oleks. Käisin nädalavahetusel Soomes ja viskasin igatseva pilgu Burger Kingi fassaadile, sealt hakkas isu kasvama ja siin me nüüd oleme."