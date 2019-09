Jennifer Lopez ja Shakira esinevad Super Bowli poolajal 

"See juhtub. 02.02.20," säutsus 50aastane Lopez Twitteris. Hiljem lisas ta, et kavatseb koos Shakiraga maailma põlema panna.

Lopezilt uuriti septembris telesaates "Today" kuulduste kohta, et temast võib saada ülipopulaarse NFLi finaalmängu - USA suurima spordipeo - tõmbenumber. "Ei tea. Veel ei tea, vaatame," vastas lauljanna ja näitleja toona New York Posti teatel. "Muidugi tahaksin ma väga seda teha. See oleks suur au ja suur lust."