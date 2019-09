Inimesed Urmas E. Liivi uus õudusfilm sai Facebooki keelu Kroonika , täna, 09:27 Jaga: M

Urmas E. Liiv Foto: Robin Roots

Filmimehe ja "Selgeltnägijate tuleproovi" Eesti televersiooni eestvedaja Urmas E. Liivi uus õudusfilm "Kiirtee põrgusse" pole veel esilinastunudki, kui juba on suurim meediakanal, Facebook selle põlu alla pannud. Nimelt sisaldas režissöör Liivi õuduka treiler Facebooki jaoks nii hirmsaid ja vägivaldseid, verd tarretama panevaid kaadreid, et kanal keelas selle levitamise enda keskkonnas. Eesti filme silmas pidades on see pretsedent.