Zuzu Izmailova: kolme lapse kõrvalt meil abikaasaga kahekesiolemiseks eriti aega ei jää 

"Mäletan, et kui pärast tütar Sima, kes on praegu viiene, sündi oli meil esimene vaba õhtu, siis me ei osanud sellega midagi peale hakata. Täitsa paanika oli, et mis me teeme ja kuhu me lähme. Saime isegi õhtusöögile minekuks välja valitud riided selga sätitud, kui lõpuks otsustasime niisama kodus olla ja puhata," meenutab Zuzu lõbusalt.