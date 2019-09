Inimesed NUMBRIMAAGIA! Ita Ever sai märgilisel kuupäeval kaksikute vanavanaemaks Kroonika , täna, 09:08 Jaga: M

Ita Ever Foto: Teet Malsroos

„Jah, kas pole imelik, et samal kuupäeval, 13ndal, kui suri Roman, sündisid üheksa kuud hiljem tema tütrele Mirjamile kaksikud," ütleb armastatud näitleja Ita Ever. „Elu seadis nii, et meie perel oleksid väikesed imed, kelle üle kurval ajal rõõmustada."