KUULA: Greta Thunbergi ema laulis koos Tõnu Kaljuste kooriga Pärti!

Dirigent Kaljuste sõnul osales Malena Erman 1997. aastal filharmoonia kammerkoori USA turneel, kus kanti ette Arvo Pärdi teost "Litany. Prayers of St John Chrysostom for each hour of the day and night" solistidele, segakoorile ja orkestrile. Sellest on olemas ka raadiosalvestis, mis on tehtud 5. mail 1997 Estonia kontserdisaalis.