TIMMERI TAROSKOOP 30. SEPTEMBER–6. OKTOOBER | Lõvi elab illusioonis, Skorpion arvutab ja kalkuleerib 

LÕVI elab illusioonis, et ta on asendamatu. Talle tundub, et ta meeldib kõigile, on nõutud ja ihaldatud. Ise usub, väga hea! Mõjub hästi enesetundele. Tööl on teil tarvis midagi uut endale selgeks teha, see võtab aega, aga saate hakkama. Lõvid veedavad sel nädalal aega nii oma vanemate kui oma lastega. Panete paika reisiplaanid ja võite ka nädala lõpus mõne sõidu ette võtta. No kirest puudu ei tule, te põlete sel nädalal.