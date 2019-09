Blogid Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas erakonnamaastikule astus Eesti Rojalistlik Partei Tõnis Erilaid , täna, 00:04 Jaga: M

Foto: Aldo Luud

Wikipedia ütleb küll Tiit Madele toetudes, et rojalistlik partei asutati täna 1990. aastal. Kalle Kulbok (pildil) on asetanud selle märkimisväärse sündmuse aasta varasemale ajale ning märgib, et eesmärk oli väikeparteina kasutada poliitiliste relvadena paroodiat ja huumorit.