GALERII | Paavo Kangur esitles Edgar Savisaarest kirjutatud elulooraamatut 

"See raamat räägib laulva revolutsiooni iidolist Edgar Savisaarest, tema muutumistest enne ja pärast Eesti taasiseseisvumist. Milline oli Nõukogude impeeriumi lagunemise ja Eesti iseseisvumise tegelik faabula, millised jõud seda käivitasid ja milline roll oli selles Savisaarel?

"Ta on mänguline mees, müstiline mees ja suhteliselt keeruline," selgitas Kangur ETV saates "Ringvaade", et raamatu pealkiri on saanud inspiratsooni Savisaarest endast.