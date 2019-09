Ingrid Peek: Vikerraadio peatoimetaja kohalt lahkumise taga pole kellegi hinnangud mu tööle 

Näitena tõi Libe vestluse Peegiga, kus ta kuulis vastuseks täpselt sama juttu, mida kaks aastat tagasi. "Oli tunne, nagu ei oleks aeg üldse edasi läinud. Minu arvates on Vikerraadio juhtimine viimased kaks aastat pilla-palla olnud. Sellest on kahju. Tunnen heameelt, et meil on endiselt palju kuulajaid. Aga eks kõik meedias töötavad inimesed teavad, et esimesena märkavad kitsaskohti need, kes asja sees on. Tarbijad teevad seda hiljem. Loodan, et midagi muutub enne, kui see kuulajateni jõuab," rääkis mees augustis Naistelehele.