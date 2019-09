TIPPSAAVUTUS: Katrin Merisalu vallutas esimese eestlannana üle 8000 meetri kõrguse mäe 

"Tuleb unistada ja suurelt, kunagi ei tea millal need täituda võivad!" kirjutab Aivar. Kommentaaridest selgub, et praegu on Katrin 7400 meetri kõrgusel laagris ja reedel tuleb ta mäelt alla.

Manaslu on kõrguselt maailma kaheksas mäetipp.

"Ega ma ole lõpuni ise ka päris hästi aru saanud, miks seda teen. Võib-olla on asi selles, et mägedes tekib äkki metsikult palju aega. Kodus ei ole seda kunagi sellisel määral. Pühendud oma eesmärgile, seda küll, kuid eelkõige on sul aega iseenda jaoks."

Katrin meenutas ka 2015. aastal Matterhorni, Alpide ühe surmatoovama tipu, vallutamist, kus ronijatele pool kivinõlva kaela tuli. "Võid mõelda, et oled valmis erinevateks olukordadeks, aga tegelikult ei ole. Lihtsalt surud ennast vastu kivi, lööd risti ette ja loodad kõige paremat. Kujuta ette, et seisad keset kiirteed ja vasemalt-paremalt kihutavad sinust autod mööda – vaat selline tunne see oligi. Nagu terve igavik! Kardan siiani kivikolinat. Seljakotid kaitsesid. Meil olid kotis telefonid puruks ja termosed mõlkis. Pärast seda pandi kogu mägi kinni."

Möödunud aastal pääses Katrin koos viie Eesti alpinistiga napilt surmasuust - kuueliikmeline Eesti alpinistide rühm võttis ette raske ülesande vallutada Tadžikistani poolel asuva Pamiiri mäestiku kaks kõrgeimat tippu: Ismoili Somoni ehk endine Kommunismi mäetipp (7495 m) ja Korženevskaja ehk Kuh-i-Santalaki mäetipp (7105 m).