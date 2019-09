Film Ott Tänakust saab subtiitrid üheksas keeles 

Käesoleva aasta 12. aprillil kinodesse jõudnud filmi „Ott Tänak: The Movie” on vaadatud 95 000 korda, mis on filmi levitaja Estonian Theatrical Distribution OÜ juhatuse liikme Timo Dieneri sõnul hea tulemus. „Võrdluseks võib tuua 2019. aastal valminud linateose „Tasujad: Lõppmäng” (originaalis: „Avengers: Endgame“), mida levitab Walt Disney Studios Motion Pictures ning mida on vaadatud 89 000 korda,” sõnas Diener, lisades, et „Ott Tänak: The Movie” jääb alla vaid tänavu esilinastunud „Tõele ja õigusele”, mida on vaadatud 267 000 korda.