Legendaarne briti muusik on haiglas kriitilises seisus 

Baker mängis Creamis 1966-68, seejärel asutas koos Eric Claptoniga kollektiivi Blind Faith. Muusiku karjäär on The Guardiani teatel olnud kirev: ta on mänginud nii Fela Kuti, kosmilise roki bändi Hawkwind, John Lydoni postpunkbändi Public Image Ltd ning mitme nimeka džässmuusiku, näiteks Bill Friselli grupiga..