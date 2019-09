Blogija Paljas Porgand on unetusega kimpus ja palub abi 

„Nagu teate, on uni esimene mis kaob, kui mu ellu tekib stress. Praeguseks pole ma maganud juba nädala,“ kirjutab naine. Kui tavaliselt annab ta ise oma jälgijatele nõu, siis nüüd küsib ta ise nõu.

Melatoniini on ta juba proovinud ja see pole aidanud. Unetabletid aitavad tal magada kõigest mõne tunni. Lisaks on ta proovinud ka une meditatisooni ja muid asju.