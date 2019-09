FOTOD | President Kaljulaid kandis ÜRO kliimatippkohtumisel erilise tähendusega kleiti 

"Antarktika, meredest ümbritsetud jäine manner on nagu globaalne termostaat, mis reguleerib Maa kliimasüsteemi ja hoiab seda elamiskõlbulikuna. Polaaralad on globaalse soojenemise eesliin, sest nad on väga tundlikud kliimasüsteemi muutustele. Viimased teadustulemused viitavad kasvavale ebastabiilsusele ja liustike sulamise kiirenemisele. Mõned paigad on soojenenud viis korda enam kui globaalselt keskmisena, kuigi Antarktikas leiab soojenemine aset pigem ookeanis kui õhus. Mandriliustiku teatud osad on soojenemisele iseäranis tundlikud ja võivad ületada punkti, kust tagasiteed enam pole. Antarktika avastas 200 aastat tagasi ekspeditsioon, mida juhtis Saaremaalt pärit Balti mereväeohvitser Fabian Gottlieb von Bellingshausen," kirjutas Kaljulaid enda kleidi lugu sotsiaalmeediakanalis Facebook.