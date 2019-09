Poptäht Whigfieldi laup on otsekui siledaks triigitud! 

49aastane Taani lauljanna (õige nimi Sannie Charlotte Carlson) põhjendas oma nooruslikku välimust tervisliku toiduvalikuga ning kell 22 algava uneajaga, kuid fännid on veendunud, et tema siledad palged on saavutatud täitesüstide ja Botoxiga, kirjutab Daily Mail. Whigfieldi laup oli tõepoolest otsekui siledaks triigitud ning võrreldes kaelaga oli kontrast suur. Ka huuled olid poptähel kahtlaselt pruntis.