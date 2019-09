VIDEO | Ikevald Rannapi esimene muusikavideo säriseb kirest  

Rannapi sõnul on igal muusikul soov oma loomingut ka muusikavideos väljendada. “Valisin just “Synchronize” selleks looks, mida publikuga muusikavideo vahendusel jagada. Põhjus on väga lihtne – selle looga puudutan enda jaoks väga olulist teemat, milleks on suhted,” sõnab Ikevald.

“Maailmas ei ole kunagi olnud võimalik nii lihtsalt kontakte luua ja kontaktis olla kui täna. Samas aga ei ole ma kunagi varem märganud nii palju üksindust kui täna. See on just põhjus, miks meil on vaja rohkem lähedust! Kallistada, hoida, kellelegi silma vaadata ning küsida siiralt: kuidas sul PÄRISELT läheb? Absoluutselt kõik me vajame seda ja isegi sel hetkel, kui me parasjagu ei oska või ei soovi selle vajadust välja näidata,” jagab Ikevald omi mõtteid värskelt ilmunud loo valguses.